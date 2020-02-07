Рейтинг сайтов знакомств в России 2020
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Всё о сайтах знакомств
Всё большую популярность в мире набирают сайты онлайн- знакомств, в том числе и на русском языке. К ним обращаются люди из самых разных социальных слоев, с разным уровнем образования и достатка.
Кому нужны сайты знакомств на русском языке?
Совсем необязательно, что к знакомству онлайн человека приводит невозможность познакомиться в реале из-за застенчивости или по какой-то иной причине. Многие просто ищут приятного собеседника, общаясь на сайте с большим количеством человек, а кто-то надеется встретить свою вторую половинку. Как бы то ни было, причин, которые побуждают человека обратиться на сайт знакомств, может быть много. Как много может быть и вариантов результата обращения.
Думать, что сайт знакомств — это панацея от одиночества — большая ошибка. Нельзя забывать и о расхожем заблуждении об опасности знакомств в сети, но ведь и просто гуляя по улице можно встретить неадекватного человека, не так ли?
Но всё-таки, подавляющее большинство пользователей таких сайтов — обычные люди, такие же, как вы. Возможно, вы найдёте здесь человека, общение с которым будет для вас познавательным и интересным, если это будет иностранец — есть реальный шанс подтянуть знание языка.
В современном мире, с его бешеным темпом и нехваткой времени на живое общение, сайты знакомств всегда будут популярны и в России, и за рубежом. Ведь нельзя отрицать, что общение онлайн перед встречей вживую – это экономия времени, правда? А тем, кто не может преодолеть свою стеснительность при оффлайн знакомстве, сайт поможет раскрепоститься и привыкнуть немного к избраннику, понять будет ли комфортно живое общение с ним.
К тому же, в сети отказ или нежелание продолжать знакомство не так сильно ранят и обижают, чем если бы это произошло при реальной встрече.
Чем же так привлекательны сайты знакомств
По данным статистики, пользователей этих ресурсов огромное количество. В чём же плюсы такой формы общения?
Главный вопрос – кого искать?
Итак, вы зашли на сайт знакомств. Ответьте себе перед регистрацией на вопрос — каковы ваши цели? Кого вы ищете здесь? Ни место в рейтинге сайтов, ни отзывы о ресурсе не решат за вас эту задачу.
Без чёткого понимания — кто вам нужен, ваше пребывание на сайте бессмысленно и будет только отнимать время и приносить разочарование.
Интересует знакомство и общение с человеком определённого рода занятий или увлечений, но не нашли такого на сайте? Не опускайте руки! Он обязательно найдётся, каждый день тысячи людей приходят на порталы знакомств с целью найти близкого по духу человека. Возможно — вас.
Серьёзные отношения или развлечение?
Несомненно, очень удобно, когда при регистрации на портале уже понятно, для каких онлайн знакомств он создан. Но это, как правило, только видимость и реклама.
В России огромное количество ресурсов, которые позиционируют себя, как сайты знакомств «для серьёзных отношений». Поисковые запросы выдают тысячи результатов, в том числе и платных. Однако нет никакой гарантии, что стремящаяся к замужеству девушка не встретит там любителя мимолетного флирта.
С другой стороны, на сайтах знакомств для развлечения есть люди, ищущие и находящие любовь всей своей жизни.
Без чёткого понимания — кто вам нужен, ваше пребывание на сайте бессмысленно и будет только отнимать время и приносить разочарование.
Интересует знакомство и общение с человеком определённого рода занятий или увлечений, но не нашли такого на сайте? Не опускайте руки! Он обязательно найдётся, каждый день тысячи людей приходят на порталы знакомств с целью найти близкого по духу человека. Возможно — вас.
Увеличьте ваши шансы в поиске
Выбор сайта знакомств
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Определите несколько подходящих вариантов, поинтересуйтесь у друзей, возможно кто-то из них пользовался порталом и остался доволен. Не пренебрегайте отзывами в интернете, посмотрите рейтинги, как правило, высокий рейтинг говорит о надёжности сайта и о его удобном интерфейсе. В поиске набирайте «рейтинг сайтов знакомств» или «сайты знакомств отзывы».
Очень удобны ресурсы с функцией «умный помощник», с большим количеством критериев отбора, что помогает сузить круг кандидатов.
Существуют сайты с возможностью выбора кандидатов, живущих неподалёку, или наоборот, заграницей. Большой популярностью пользуются сайты знакомств с людьми, находящимися в данный момент в непосредственной близости от вас – вы можете познакомиться в транспорте с симпатичной попутчицей или с приятным мужчиной в кафе, мимо которого проходите.
В основном сайты знакомств бесплатны, но есть и ресурсы с ежемесячной оплатой доступа.
Создайте привлекательный профиль для сайта
К этому шагу следует отнестись со всей серьёзностью, профиль на сайте знакомств – ваша визитная карточка для собеседника, первое впечатление.
Не регистрируйтесь с фото, на котором вы не похожи на себя или с фотографией плохого качества. Не желательны и фото с сильной ретушью. Профиль вообще без фото также отпугнёт потенциального собеседника.
Загрузите несколько характеризующих вас фотографий, напишите небольшой рассказ о себе — это повысит доверие к вам.
Заполните графу хобби – по тому, что вы напишите о своих увлечениях, вас найдёт именно тот, кто вам нужен, близкий по духу человек.
Сразу напишите о цели знакомства, не стоит отнимать время на переписку с вами у человека, который преследует иные цели. Будьте честны и корректны.
Не забывайте обновлять профиль, если в вашей жизни что-то поменялось — увлечение, например, или даже причёска.
Оградите себя от мошенников
Не стоит забывать и о рисках общения в интернете – иногда встречаются и фейки и настоящие злоумышленники. Не откровенничайте в сети сверх меры, чтобы потом не испытать разочарования.