Совсем необязательно, что к знакомству онлайн человека приводит невозможность познакомиться в реале из-за застенчивости или по какой-то иной причине. Многие просто ищут приятного собеседника, общаясь на сайте с большим количеством человек, а кто-то надеется встретить свою вторую половинку. Как бы то ни было, причин, которые побуждают человека обратиться на сайт знакомств, может быть много. Как много может быть и вариантов результата обращения.

Думать, что сайт знакомств — это панацея от одиночества — большая ошибка. Нельзя забывать и о расхожем заблуждении об опасности знакомств в сети, но ведь и просто гуляя по улице можно встретить неадекватного человека, не так ли?

Но всё-таки, подавляющее большинство пользователей таких сайтов — обычные люди, такие же, как вы. Возможно, вы найдёте здесь человека, общение с которым будет для вас познавательным и интересным, если это будет иностранец — есть реальный шанс подтянуть знание языка.

В современном мире, с его бешеным темпом и нехваткой времени на живое общение, сайты знакомств всегда будут популярны и в России, и за рубежом. Ведь нельзя отрицать, что общение онлайн перед встречей вживую – это экономия времени, правда? А тем, кто не может преодолеть свою стеснительность при оффлайн знакомстве, сайт поможет раскрепоститься и привыкнуть немного к избраннику, понять будет ли комфортно живое общение с ним.

К тому же, в сети отказ или нежелание продолжать знакомство не так сильно ранят и обижают, чем если бы это произошло при реальной встрече.