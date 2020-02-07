Рейтинг сайтов знакомств в России 2020

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Рейтинг сайтов знакомств в России 2020
Рейтинг сайтов знакомств в России 2020
Рейтинг сайтов знакомств в России 2020

Navsegda

ТОП 1! Тысячи человек
нашли свое счастье!

9.9

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Рейтинг сайтов знакомств в России 2020

Jolly

С помощью Jolly более тридцати миллионов незамужних женщин и неженатых мужчин обрели свое семейное счастье!

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Рейтинг сайтов знакомств в России 2020

EmilyDates

Удобный интерфейс, множество инструментов, индидуальный подбор пары!

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Рейтинг сайтов знакомств в России 2020

eDarling

Не хочешь быть один? Найди того, с кем будет действительно комфортно!

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Рейтинг сайтов знакомств в России 2020

PrivetSecret

PrivetSecret — это платформа, которая объединяет сердца множества людей по всей России!

9.0

9/10

Рейтинг

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Рейтинг сайтов знакомств в России 2020

Navechno

Навечно в нашей памяти — любимых имена! 61 миллионов мужчин и женщин со всего мира!

8.9

8.6/10

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Рейтинг сайтов знакомств в России 2020

Loveeto

 loveeto.com — серьезные интернет знакомства в России и СНГ

8.7

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Рейтинг сайтов знакомств в России 2020

OneAmour

50.000 женщин и мужчин со всей страны

8.5

8.6/10

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Рейтинг сайтов знакомств в России 2020

JuliaDates

Найди отношения на своих условиях

8.2

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Рейтинг сайтов знакомств в России 2020

Mamba

Знакомства, встречи, свидания, серьезные отношения с парнями и девушками по всему миру!

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Рейтинг сайтов знакомств в России 2020

LovePlanet

LovePlanet – бесплатный сайт знакомств с самой большой базой реальных анкет!

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Всё о сайтах знакомств

Всё большую популярность в мире набирают сайты онлайн- знакомств, в том числе и на русском языке. К ним обращаются люди из самых разных социальных слоев, с разным уровнем образования и достатка.

Кому нужны сайты знакомств на русском языке?

Совсем необязательно, что к знакомству онлайн человека приводит невозможность познакомиться в реале из-за застенчивости или по какой-то иной причине. Многие просто ищут приятного собеседника, общаясь на сайте с большим количеством человек, а кто-то надеется встретить свою вторую половинку. Как бы то ни было, причин, которые побуждают человека обратиться на сайт знакомств, может быть много. Как много может быть и вариантов результата обращения.

 Думать, что сайт знакомств — это панацея от одиночества — большая ошибка. Нельзя забывать и о расхожем заблуждении об опасности знакомств в сети, но ведь и просто гуляя по улице можно встретить неадекватного человека, не так ли?

Но всё-таки, подавляющее большинство пользователей таких сайтов — обычные люди, такие же, как вы. Возможно, вы найдёте здесь человека, общение с которым будет для вас познавательным и интересным, если это будет иностранец — есть реальный шанс подтянуть знание языка.

В современном мире, с его бешеным темпом и нехваткой времени на живое общение, сайты знакомств всегда будут популярны и в России, и за рубежом. Ведь нельзя отрицать, что общение онлайн перед встречей вживую – это экономия времени, правда? А тем, кто не может преодолеть свою стеснительность при оффлайн знакомстве, сайт поможет раскрепоститься и привыкнуть немного к избраннику, понять будет ли комфортно живое общение с ним.

К тому же, в сети отказ или нежелание продолжать знакомство не так сильно ранят и обижают, чем если бы это произошло при реальной встрече.

Чем же так привлекательны сайты знакомств

По данным статистики, пользователей этих ресурсов огромное количество. В чём же плюсы такой формы общения?

  • Если вы работаете ночью (в отличие от своих друзей в реале), сайт знакомств поможет решить проблему нехватки общения. Попробуйте познакомиться с девушкой или парнем из другого часового пояса – вы будете на связи всегда.
  • Пройдите несложную быструю регистрацию и имейте всегда под рукой мобильный телефон или другой гаджет. Этих двух условий хватит для того, чтобы иметь возможность общаться без материальных затрат (на этом этапе, конечно).
  • Настройте фильтр кандидатур на сайте (возраст, город, статус, род занятий и т.п.) Так вы будете видеть только тех людей в поиске, общение с которыми вам будет интересно.
  • Общайтесь одновременно с несколькими людьми, это большое преимущество онлайн- знакомств.

Главный вопрос – кого искать?

Итак, вы зашли на сайт знакомств. Ответьте себе перед  регистрацией на вопрос — каковы ваши цели? Кого вы ищете здесь? Ни место в рейтинге сайтов, ни отзывы о ресурсе не решат за вас эту задачу. 

Без чёткого понимания — кто вам нужен, ваше пребывание на сайте бессмысленно и будет только отнимать время и приносить разочарование. 

Интересует знакомство и общение с человеком определённого рода занятий или увлечений, но не нашли такого на сайте? Не опускайте руки! Он обязательно найдётся, каждый день тысячи людей приходят на порталы знакомств с целью найти близкого по духу человека. Возможно — вас.

Серьёзные отношения или развлечение?

Несомненно, очень удобно, когда при регистрации на портале уже понятно, для каких онлайн знакомств он создан. Но это, как правило, только видимость и реклама.

 В России огромное количество ресурсов, которые позиционируют себя, как сайты знакомств «для серьёзных отношений». Поисковые запросы выдают тысячи результатов, в том числе и платных. Однако нет никакой гарантии, что стремящаяся к замужеству девушка не встретит там любителя мимолетного флирта.

С другой стороны, на сайтах знакомств для развлечения есть люди, ищущие и находящие любовь всей своей жизни.

Без чёткого понимания — кто вам нужен, ваше пребывание на сайте бессмысленно и будет только отнимать время и приносить разочарование. 

Интересует знакомство и общение с человеком определённого рода занятий или увлечений, но не нашли такого на сайте? Не опускайте руки! Он обязательно найдётся, каждый день тысячи людей приходят на порталы знакомств с целью найти близкого по духу человека. Возможно — вас.

Увеличьте ваши шансы в поиске

  • Зарегистрируйтесь на нескольких ресурсах сразу. Не заводите на одном сайте более одной страницы – это бессмысленно. Для регистрации лучше использовать запасной email, как защиту от взлома постоянной почты.
  • Пообщайтесь не менее 2-3 недель до встречи с избранником. Этого достаточно для снятия первой неловкости при встрече.
  • Не общайтесь в переписке односторонне, рассказывая о только себе. Узнавайте больше о партнёре, так вам будет проще найти общий язык при реальной встрече.

Выбор сайта знакомств

Для оптимальной поисковой выдачи запрос можно сформулировать так: «Топ сайтов знакомств» или «Лучшие сайты знакомств в России», «сайт знакомств на русском языке»и т.п. 

 Определите несколько подходящих вариантов, поинтересуйтесь у друзей, возможно кто-то из них пользовался порталом и остался доволен. Не пренебрегайте отзывами в интернете, посмотрите рейтинги, как правило, высокий рейтинг говорит о надёжности сайта и о его удобном интерфейсе. В поиске набирайте «рейтинг сайтов знакомств» или «сайты знакомств отзывы».

Очень удобны ресурсы с функцией «умный помощник», с большим количеством критериев отбора, что помогает сузить круг кандидатов.

Существуют сайты с возможностью выбора кандидатов, живущих неподалёку, или наоборот, заграницей. Большой популярностью пользуются сайты знакомств с людьми, находящимися в данный момент в непосредственной близости от вас – вы можете познакомиться в транспорте с симпатичной попутчицей или с приятным мужчиной в кафе, мимо которого проходите.

В основном сайты знакомств бесплатны, но есть и ресурсы с ежемесячной оплатой доступа.

Создайте привлекательный профиль для сайта

К этому шагу следует отнестись со всей серьёзностью, профиль на сайте знакомств – ваша визитная карточка для собеседника, первое впечатление.

Не регистрируйтесь с фото, на котором вы не похожи на себя или с фотографией плохого качества. Не желательны и фото с сильной ретушью. Профиль вообще без фото также отпугнёт потенциального собеседника.

Загрузите несколько характеризующих вас фотографий, напишите небольшой рассказ о себе — это повысит доверие к вам.

Заполните графу хобби – по тому, что вы напишите о своих увлечениях, вас найдёт именно тот, кто вам нужен, близкий по духу человек.

Сразу напишите о цели знакомства, не стоит отнимать время на переписку с вами у человека, который преследует иные цели. Будьте честны и корректны.

Не забывайте обновлять профиль, если в вашей жизни что-то поменялось — увлечение, например, или даже причёска.

Оградите себя от мошенников

Не стоит забывать и о рисках общения в интернете – иногда встречаются и фейки и настоящие злоумышленники. Не откровенничайте в сети сверх меры, чтобы потом не испытать разочарования.

  • Не сообщайте никогда и никому личные данные, номера паспорта и карточки и другую конфиденциальную информацию, не перечисляйте деньги.
  • Для первых встреч в реале с избранником соглашайтесь на свидание только в людном месте, сообщите близким с кем и куда вы идёте. Даже самый высокий рейтинг сайта не может гарантировать порядочность каждого зарегистрированного.
  • Если во время виртуального общения вы подверглись оскорблению или вымогательству – обратитесь в службу поддержки, она есть на каждом портале.

Желаем вам только приятных знакомств!

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Рейтинг сайтов знакомств в России 2020

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